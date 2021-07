Soluciones probadas para reparar un disco duro externo por ti mismo

Un disco duro externo que se corrompe o que el sistema no lo reconoce es una situación muy común y miles de usuarios se enfrentan a ella todos los días. Esto puede suceder por varias razones y debido a esto, nuestro sistema comienza a funcionar de manera extraña, lo que finalmente resulta en la pérdida de datos.

Si se pregunta cómo reparar un disco duro externo dañado sin formatear? ¿Cómo recuperar archivos de un disco dañado sin perder datos? Usted está en el lugar correcto. Después de leer este artículo, conocerá todas las soluciones técnicas que lo ayudarán a solucionar la corrupción del disco duro externo por su cuenta. Antes de discutir las soluciones, es importante comprender las causas detrás de la corrupción del disco duro externo.

¿Cuáles son las causas de la corrupción en el disco duro externo?

Realizar operaciones incorrectas como desconectar cualquier dispositivo externo conectado de su PC sin una expulsión segura

Infección de virus o malware

Sectores defectuosos del disco duro

Errores del sistema de archivos o sistema de archivos dañado

Mensajes de error que dicen que el dispositivo no está listo cuando el disco duro o la unidad USB están conectados

¿Cómo reparar el disco duro externo no detectado en Windows?

A veces, mientras trabaja en su PC con Windows, es posible que el disco duro no se reconozca como un problema. Este problema generalmente surge cuando el puerto USB no reconoce las unidades USB externas. Cuando intenta acceder a los datos desde el disco duro o dispositivo USB, verá el siguiente mensaje de error de disco duro externo no detectado :

” Uno de los dispositivos USB conectados a esta computadora no funciona correctamente y Windows no lo reconoce”.

Siga los métodos que se mencionan a continuación para corregir el error de disco duro externo no detectado:

Desconecte la fuente de alimentación

A veces, un truco muy simple puede arreglar un disco duro externo que no detecta un problema.

Apaga tu computadora

Desconecte el cable de alimentación de su computadora y espere unos minutos

A continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación a su PC e inicie la computadora.

Si este truco no resuelve el problema, intente con la siguiente solución.

Desconecte el dispositivo USB

Desconecte los dispositivos USB de su computadora

Reinicie su computadora

su computadora Vuelva a conectar los dispositivos USB a su computadora

Si el puerto USB actual no detecta el disco duro, intente conectarlo con otro puerto USB. Si es reconocido por el otro puerto USB, es un problema de hardware con uno de los puertos USB. Si ningún puerto USB reconoce el dispositivo, pruebe la siguiente solución.

3. Actualice el dispositivo USB

Si todos los puertos USB funcionan bien, debe verificar si el controlador USB actualiza la última actualización. Porque a veces los controladores antiguos pueden evitar que la unidad se conecte a la PC y muestra que el disco duro no detectó un error. Para comprobar si el controlador está actualizado, siga los pasos a continuación:

Presione la tecla Windows + R juntos y luego, escriba devmgmt.msc en el cuadro de diálogo Ejecutar y haga clic en Aceptar .

juntos y luego, escriba en el cuadro de diálogo Ejecutar y haga clic en . Haga clic derecho en el dispositivo externo conectado.

en el dispositivo externo conectado. Luego haga clic en la opción de propiedades y seleccione la pestaña Controlador .

y seleccione la . Haga clic en Actualizar software del controlador y siga las instrucciones adicionales para actualizar el controlador.

4. Cambiar la letra de la unidad

Vaya a Administración de discos y compruebe si puede ver su unidad de almacenamiento externa. Si está visible, continúe y cambie la letra de la unidad. Para hacer esto, siga los pasos que se mencionan a continuación.

Haga clic con el botón derecho en Esta PC o Mi PC y haga clic en Administrar .

el en o y haga clic en . Seleccione Administración de discos .

. Haga clic con el botón derecho en la unidad externa conectada y seleccione Cambiar letra y rutas de unidad .

con el en la unidad externa conectada y seleccione . Haga clic en la opción Agregar , y luego asigne una nueva letra de unidad de la lista desplegable y presione Aceptar .

Si todas las soluciones mencionadas anteriormente no reparan, el disco duro externo no detecta el problema. Y sigue recibiendo el mismo error; entonces existe una alta probabilidad de que su disco duro esté muerto. En esta situación, necesita la ayuda de un software de recuperación de disco duro externo profesional como SFWare Hard Drive Recovery Tool.

Sin embargo, si su sistema detecta su disco duro externo y desea recuperarlo y solucionar el problema. Consulte el siguiente segmento para restaurar datos importantes de los dispositivos de almacenamiento externos.

¿Cómo reparar un disco duro externo dañado SIN formatear?

Siga estos cuatro métodos para reparar el disco duro externo sin usar la opción de formato.

Recupere datos del disco duro externo con SFWare

Puede recuperar datos de su disco duro externo dañado, siempre que sea detectado por la Administración de discos de Windows. Ya sea que se haya vuelto RAW, inaccesible para usted o que muestre caracteres extraños, un software de recuperación de disco duro eficiente y poderoso puede recuperar los datos de la unidad de almacenamiento externa. Elija el software SFWare Hard Disk Recovery que le permite restaurar archivos perdidos de todo tipo de dispositivos de almacenamiento externo en Windows 10/8/7.

Incluso si ha formateado accidental o voluntariamente el disco duro para corregir la corrupción o particionó incorrectamente el disco duro, esta herramienta rescatará sus datos de la pérdida.

No importa cuál sea la situación, la herramienta de recuperación de disco duro SFWare es la mejor opción. Los archivos permanecen en el dispositivo de almacenamiento incluso después de formatear el disco duro externo. Pero manualmente es imposible recuperar esos archivos, la razón es que el sistema operativo ya no reconoce los archivos. El uso de la herramienta SFWare Data Recovery será útil porque su algoritmo de recuperación avanzado puede rastrear todos los sectores del disco duro, encontrar los datos perdidos y recuperarlos.

Utilice la herramienta de comprobación de errores incorporada para reparar el disco duro dañado

Abra Esta PC o Mi PC y seleccione el disco duro externo deseado.

o y seleccione el disco duro externo deseado. Haga clic con el botón derecho en la unidad y haga clic en Propiedades > Herramientas > Haga clic en Comprobar .

con el en la unidad y haga clic en > > Haga clic en . Luego, se iniciará el análisis, que debería corregir los errores del disco duro externo.

Sin embargo, este método no es suficiente para reparar un dispositivo USB dañado. Si este es tu caso, ejecuta el siguiente método después de este.

Utilice el comando CHKDSK

El comando CHKDSK lo ayudará a corregir cualquier error menor en el disco duro externo y podrá acceder a los datos de su disco duro una vez que esté reparado. Sin embargo, si el disco duro externo está severamente dañado y CHKDSK no repara su disco duro dañado, la única forma que queda es formatear su disco duro.

Vaya a buscar en la barra de tareas y escriba cmd . Haga clic en Símbolo del sistema de la lista que se abrirá para abrir la aplicación.

. Haga clic en Símbolo del sistema de la lista que se abrirá para abrir la aplicación. Verá una línea similar a esta: C: \ Users \ Asus EV> o C: \ Windows \ system32>

En esta nueva ventana, escriba chkdsk [letra del disco duro] y el parámetro: chkdsk: / f o chkdsk d: / r y presione Entrar.

En lugar de d, debe escribir la letra de su disco duro externo.

Nota: hay un espacio entre “d:” y “/”).

* Parámetro / f – corrige errores en el disco.

* Parámetro / r – corrige el sector en el disco.

Después de ejecutar este comando, iniciará un proceso de escaneo. Después de escanear, todos los errores del disco duro externo deben eliminarse. Esta herramienta incorporada de Windows es buena para reparar un disco duro externo dañado.

Pero, desafortunadamente, seguir estos métodos puede provocar la pérdida de datos o los datos estarán disponibles solo en fragmentos. Además, CHKDSK puede fallar al reparar completamente su disco duro externo dañado. Luego, tendrá que formatear su disco duro y recuperar datos de su disco duro dañado o dañado con el software SFWare Hard Drive Recovery.

Ejecute CMD para reparar el disco duro externo dañado sin formatear

En este método, debe hacer uso del comando disk part. Sin embargo, debe saber que este comando Diskpart borrará todos los datos de su dispositivo dañado. Por lo tanto, primero debe recuperar los datos del disco duro externo dañado y luego puede ejecutar CMD para reparar el disco.

Presione Win + R para abrir la aplicación Ejecutar, luego escriba cmd en la barra de búsqueda y haga clic en Entrar

para abrir la aplicación Ejecutar, luego escriba en la barra de búsqueda y haga clic en Escriba: diskpart y presione Enter

y Escriba: list disk y presione Enter

y presione Escriba: seleccione el disco 0 y presione Enter; (0 representa la letra de la unidad de su disco duro externo dañado).

Escriba: limpiar y presione Enter (Esto borrará todos los datos en la unidad).

(Esto borrará todos los datos en la unidad). Escriba: cree la partición primaria y presione Enter

Escriba: salir y presione Enter para finalizar el proceso.

Sin embargo, no recomendamos usar el símbolo del sistema para reparar el disco duro externo dañado. Esto se debe a que estas soluciones pueden convertirse en problemas si no tiene conocimientos técnicos y desea minimizar los riesgos relacionados con los datos. En tales escenarios, utilice siempre software de recuperación de terceros. La línea de comandos funcionará y es adecuada para profesionales de la informática, ya que los comandos incorrectos pueden causar problemas graves.

Repare rápidamente el disco duro externo dañado formateando

Este es uno de los métodos más seguros para reparar el disco duro externo por completo sin problemas futuros. Convierte el disco duro externo en un nuevo dispositivo de almacenamiento, pero perderá todos sus datos. Es por eso que el formateo del disco debe realizarse con precaución porque borrará todos sus datos y eliminará los programas instalados.

Sin embargo, es bastante útil. El formateo del disco puede resolver los problemas más comunes del disco duro, como “El disco no está formateado, ¿desea formatearlo ahora?”, O el disco duro no aparece y se muestra como RAW, etc. Además, tiene la capacidad de escanear y reparar sectores defectuosos y, a veces, eliminar virus sofisticados.

Conecte el disco duro externo dañado a la PC.

Vaya al Explorador de archivos . Luego, haga clic con el botón derecho en la unidad externa que desea formatear y haga clic en ” Formatear “.

. Luego, haga clic con el botón derecho en la unidad externa que desea formatear y haga clic en ” “. Configure la etiqueta de la partición, el sistema de archivos (NTFS / FAT32 / EXT2 / EXT3 / EXT4) y el tamaño del clúster, luego haga clic en “ Aceptar ”.

”. Haga clic en ” Aceptar ” para continuar.

” para continuar. Haga clic en el botón ” Ejecutar operación ” y presione ” Aplicar ” para formatear la partición del disco duro.

A continuación, se muestran algunos de los síntomas de un disco duro externo dañado:

No se puede acceder al disco duro. El disco duro externo muestra un error que dice ” tipo de medio no válido “

“ La PC muestra un error en el disco no formateado. ¿Quieres formatear ahora?

disco no formateado. ¿Quieres formatear ahora? El sistema de archivos del disco duro externo se ha vuelto RAW

Los nombres de archivo se reemplazan con algunos caracteres aleatorios

Faltan archivos y carpetas en el disco duro externo

Pasos de precaución para evitar la pérdida de datos debido a la corrupción del disco duro externo: