Chipset económico A520 de AMD oficialmente llega al mercado mundial

Ha pasado mucho tiempo, pero AMD ha lanzado oficialmente su chipset A520 para el nivel de entrada de gama. Junto con el lanzamiento vendrá una variada cantidad de placas base A520 que absolutamente abarcará buena parte del mercado.

Centrándose en proporcionar las mejores especificaciones para su dinero, el chipset A520 se registra sin algunas características clave que pueden ser útiles o no. Para empezar, el chipset no es compatible con el overclocking del CPU, que no debería ser una gran baja, ya que igualmente los procesadores de la serie Ryzen 3000 no tienen mucho espacio para overclocking manual.

Por encima de todo, el chipset A520 pierde la característica más importante que es innata para el chipset de la serie 500 de AMD – soporte PCIe 4.0. Esto no debería importar para las tarjetas gráficas ya que una interfaz PCIe 3.0 x16 es más que suficiente. Sin embargo, esto significa que se perderá la experiencia de tener un RÁPIDO SSD PCIe 4.0.

En cuanto a la compatibilidad del procesador, puede que se decepcione saber que el chipset A520 solo es compatible con los procesadores de la serie Ryzen 3000 y las APU Ryzen 4000 -series (Renoir) recientemente anunciadas. Oficialmente, no hay compatibilidad retrospectiva con procesadores AMD Ryzen más antiguos, pero algunos proveedores de placas base, no siempre son obedientes con los parámetros de AMD.

La buena noticia, sin embargo, es que el chipset A520 será compatible con los próximos procesadores Zen 3 de AMD (nombre en clave Vermeer), ya sea que la marca decida etiquetarlos como Ryzen serie 4000 o Ryzen serie 5000.

El chipset A520 llegará con 26 carriles PCIe 3.0 utilizables cuando un procesador de la serie Ryzen 3000 está habitando para la placa base. El diseño de almacenamiento permite hasta cuatro puertos SATA III. En cuanto a la conectividad, el chipset puede acomodar hasta cinco puertos USB 3.2 Gen 2, dos puertos USB 3.1 nativos y seis puertos USB 2.0 de forma nativa.