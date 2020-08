Cascos VR Oculus pronto requerirán iniciar sesión en Facebook

Siguiendo los pasos de Apple y Google cerrando sus respectivas tiendas de aplicaciones, Oculus finalmente está cumpliendo el temor que todos teníamos cuando Facebook lo compró y hacerlo realidad. Este mes de octubre, la compañía comenzará a poner fin al soporte para las cuentas de Oculus y a reemplazarlas por cuentas de Facebook.

En una publicación en su sitio web hoy, Oculus anunció que a partir de este mes de octubre, los nuevos usuarios de Oculus tendrán que iniciar sesión en sus HMD Oculus con una cuenta de Facebook. Aquellos con una cuenta existente de Oculus tienen dos años para fusionarlo con una cuenta de Facebook (algo es algo).

A partir de 2023, Oculus terminará completamente con el apoyo a las cuentas de Oculus. En ese momento, si no fusionas tu cuenta con una cuenta de Facebook, Oculus no puede prometer funcionalidad completa para tu dispositivo. “Tomaremos medidas para permitirle seguir usando el contenido que ha comprado”, dijo la compañía de los usuarios que no combinan cuentas, “aunque esperamos que algunos juegos/aplicaciones ya no funcionen”.

Se cree que esto podría deberse a características que se cambiarán al requerir una cuenta de Facebook o a que los desarrolladores eligen ya no admitir una aplicación o un juego. La compañía afirma que el cambio se debe a la facilidad de uso presentada por un solo inicio de sesión, así como a las próximas funciones de Social VR, como Facebook Horizon.

Oculus señaló que todavía se puede mantener un perfil de realidad virtual independiente incluso después de fusionar cuentas. Solo tienes que asegurarte de que tu perfil de Facebook solo sea visible para ti mismo después de fusionarlo con tu cuenta de Oculus. Entonces, tus amigos Oculus no podrán encontrarte por tu nombre de Facebook.

Estas características de privacidad se supone que funcionan en ambos sentidos. Después de combinar tus cuentas, podrás usar ajustes especiales para controlar la cantidad de tu actividad de realidad virtual que aparece en tu biografía de Facebook, dijo Oculus.

Si este cambio se deriva en que Facebook trata de utilizar Oculus para revitalizar su plataforma, o Oculus no se sostiene por sí mismo sin la plataforma, no lo sabemos. A pesar de todo, apunta a un nuevo y desafortunado efecto disuasivo para algunos de los mejores casos de realidad virtual en el mercado actual.