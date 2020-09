Amazon Luna – Se mete de lleno en el mundo de los juegos y el Gaming

Amazon Luna iniciará un servicio para transmitir juegos que se ejecutan en servidores de Amazon Web Services a dispositivos Fire TV, Windows, Mac e iOS inicialmente, con soporte para Android en próximas semanas, más adelante.

Inicialmente, el servicio de referencia requerirá una suscripción de $5.99/mes a Luna+, un “canal” que ofrece acceso ilimitado a una “creciente selección de juegos”. ¡Esto incluye Resident Evil 7, Control, Tacoma, Rez Infinite, Metro Exodus, The Sexy Brutale y Overcooked! 2. Algunos de ellos no estarán listos en el lanzamiento. La página de destino de Luna de Amazon también muestra actualmente iconos para juegos como Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Bloodstained: Ritual of the Night, Steamworld Dig 2 y Sonic Mania.

El servicio de Amazon también ofrecerá un canal de títulos de Ubisoft por un precio no especificado. Esto es probablemente una extensión del servicio UPlay+ existente de Ubisoft, que actualmente ofrece docenas de títulos recientes y clásicos de la biblioteca de Ubisoft para descargar o transmitir a través de Stadia por $14.99 al mes. Amazon espera que 100 títulos estén disponibles entre los canales Luna+ y Ubisoft durante el período beta.

Luna será compatible con los mandos Xbox One y DualShock 4 de Sony, así como con un mouse/teclado estándar en PC. Pero Amazon también ofrecerá a los suscriptores un controlador Luna de $50 que se conecta directamente a los servidores del juego a través de Wi-Fi (al igual que el controlador de stadia). La conexión directa del Controlador Luna “reducirá la latencia de ida y vuelta de 17 a 30 milisegundos”, dijo Amazon, en comparación con un controlador Bluetooth local.

La transmisión se limitará a 1080p / 60fps al principio, Amazon dice que contará con soporte 4K “próximamente”, y recomienda un mínimo de 10 Mbps para una secuencia de 1080p y dice que el nivel de calidad puede consumir hasta 10 GB/h de ancho de banda al jugar. Amazon está prometiendo la integración de Twitch para permitir a los jugadores “pasar de ver Twitch a jugar instantáneamente en Luna”, de nuevo, al igual que la integración de YouTube similar para la transmisión Stadia de Google.