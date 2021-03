Importancia de la traducción jurídica

El servicio ofrecido de las traducciones jurídicas es muy importante, debido a que tiene mucho que ver con asuntos legales. Y la legalidad crea un marco en el que se pueden desenvolver tanto las empresas como las personas, en el sentido de que indica cuales actividades están permitidas y cuáles no.

Por las implicaciones de cada documento jurídico, la traducción de este tipo presenta varios retos para los profesionales y agencias. La documentación legal puede otorgar beneficios, determinar sanciones, acreditar la propiedad de un bien, separar o unir a dos personas (matrimonio y divorcio), entre muchos otros usos que tiene.

¿Qué rol juega la diversidad del personal en las traducciones jurídicas?

En ciertas regiones existen leyes que solo aplican para cierto sector de la población. Como por ejemplo: las normativas que establecen cuotas de empleos para poblaciones que no han sido favorecidas históricamente. En el caso de Estados Unidos (EEUU), hay diversas leyes que estipulan dichas cuotas para darles oportunidades a la población de color. La razón es que, en el pasado, dicho grupo poblacional fue discriminado en EEUU, por lo que se busca hacer justicia y reconocer al sector como personas que también merecen derechos. Por ello, una empresa como https://www.protranslate.net/es/traduccion-juridica/ cuenta entre su personal a profesionales que están familiarizados con diversas temáticas de diferentes grupos sociales.

¿Qué tan importantes son los detalles en el servicio de las traducciones jurídicas?

Es absolutamente indispensable que el traductor sepa darle el sentido correcto a las palabras, de acuerdo al documento presentado, el contexto legal y las implicaciones del trámite que se vaya a efectuar con la documentación. Los términos usados en una demanda civil no son iguales a los de una orden de restricción, por más que ambos tengan que ver con la ley. Por ello, se debe tener un entendimiento profundo de los decretos, reglamentos y leyes que estén vigentes.

Así se haya trabajado como abogado, puede que el tema de la traducción sea ajeno a la experiencia profesional que se tenga. Cabe mencionar que en el Derecho existen diversas ramas que se ocupan de temas específicos, como la especialidad penal, procesal, familiar, empresarial, etc. Por cierto, un abogado bilingüe no está capacitado para realizar traducciones jurídicas, debido a que los traductores tienen una formación diferente a la capacitación de la abogacía, aparte de que presentan unas pruebas que los acreditan como traductores jurídicos. Lo que sí es posible es trabajar de la mano para consultar dudas, pero estas situaciones se dan más que todo entre profesionales autónomos.

¿Qué futuro tiene la traducción jurídica?

A pesar del avance tecnológico, no existe un robot que pueda reemplazar a un traductor jurídico. Al menos no todavía. No se vislumbra la creación de una herramienta moderna que pueda sustituir la labor de un profesional, y mucho menos la de una empresa de traducciones. Vale decir que en este trabajo hay que interpretar y reformular diversos tipos de contenido, así que no es una tarea mecánica como cargar cajas o ensamblar botellas de vidrio en una fábrica. Es un trabajo que se vale de la inteligencia y capacidad del ser humano.