El estándar de dispositivos modernos, USB-C, tiene algunos problemas con cables y cargadores

Mientras que USB-C se suponía que haría la vida más fácil para los consumidores, y se vuelven más o menos comunes en todas partes, la tecnología se ha convertido en un lío de estándares enredados.

Según especialistas, cualquier persona que use todo con USB-C se encontrará con problemas con un estándar opcional llamado Power Delivery. El estándar permite que los dispositivos se carguen a una potencia mucho más alta en relación con los conectores más antiguos, lo que les permite cargar más rápido. Pero requiere la combinación correcta de cargador, cables y dispositivo para lograr esto.

Si compras un cargador USB-C que no es compatible con Power Delivery e intentas usarlo con Microsoft Surface, por ejemplo, el portátil se quejará de que “no se está cargando” a pesar de recibir algo de energía.

Solucionar esto requiere averiguar si es o no el cable o cargador, que no es compatible con Power Delivery, y reemplazarlo con algo que lo admita. No habría manera de conocer la diferencia entre uno que admita Power Delivery y otro que no lo haga, sino leemos sus especificaciones.

Algunos dispositivos en realidad no se pueden cargar con cargadores que admitan esta tecnología, a pesar de tener un puerto USB-C, porque no estaban diseñados para recibir el mayor voltaje que proporciona el estándar. Algunos dispositivos, como el Nintendo Switch, solo son parcialmente compatibles con el estándar, y algunos cargadores no compatibles tienen dispositivos bloqueados, al parecer debido a que se supera el voltaje máximo del Switch.

DisplayPort y Thunderbolt son estándares compatibles con algunos dispositivos USB-C. DisplayPort permite el uso de una pantalla externa, como un monitor 4K, pero solo admite uno a la vez a resolución completa, a diferencia de la otra variante del estándar.

Thunderbolt, otro estándar opcional, es una capa mucho más rápida en la parte superior de USB-C que permite posibilidades adicionales, como el uso de múltiples pantallas en cadena desde un solo puerto, o el uso de una tarjeta gráfica externa. Utiliza exactamente el mismo conector, pero se puede identificar con un símbolo “iluminación” adicional cuando se admite.