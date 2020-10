Desmontaje del PS5 demuestra que algunas piezas son más rápidas que la Xbox X

El vídeo de desmontaje de PS5 lanzado recientemente por Sony confirma que la velocidad de la antena Wi-Fi de la consola y los puertos USB son más rápidos que los disponibles en la Xbox Series X.

E desmontaje confirma que la antena Wi-Fi de la consola es compatible con el nuevo estándar Wi-Fi 6, que permite una nueva velocidad máxima de 9,6 Gbps — más del doble del techo de 3,5 Gbps para Wi-Fi 5.

Esto significa que los routers Wi-Fi 6 pueden distribuir mejor toda esa velocidad a un montón de dispositivos a la vez, y para mantener su rendimiento con el tiempo. Por supuesto, necesitas un router Wi-Fi 6 y si tienes un hogar lleno de dispositivos conectados, hay una buena posibilidad de que notes la mejora. La antena Wi-Fi de la Xbox Series X solo admite Wi-Fi 5.

La PS5 tiene un puerto USB-C y un puerto USB-A en la parte delantera. El vídeo de desmontaje confirma que el puerto de tipo C admitirá velocidades de transferencia de 10 Gbps, y confirma que los dos puertos USB-A en la parte posterior también lo harán. El puerto de tipo A en la parte delantera no es tan rápido, por lo que conectar un SSD PS5 externo significa utilizar uno de los puertos más rápidos en la parte posterior. Xbox Series X no incluye ningún puerto de tipo C, y todos sus puertos de tipo A se ejecutan a la velocidad estándar de 5 gbps.

Si sabes que las velocidades de conexión rápidas marcarán una gran diferencia en tu experiencia de juego, es posible que quieras inclinarte hacia PS5, pero como siempre, el mayor factor decisivo debe ser qué juegos quieres jugar y qué tan bien los juega cada consola. También se señala que la PS5 incluye lados extraíbles, captadores de polvo y expansión de almacenamiento interno abordo del sistema.